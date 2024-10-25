Комнаты для психологической разгрузки в российских офисах стали новым трендом

Mash: в госучреждениях РФ — тренд на комнаты для психологической разгрузки

В государственных учреждениях в России новым трендом стали комнаты для психологической разгрузки сотрудников. Об этом сообщил Telegram-канал Mash.

В публикации привели данные по госзакупкам, которые указывают на выросший с прошлого года на 320% спрос на спецоборудование для таких помещений.

Популярностью стали пользоваться спортивные тренажеры и терапевтические кресла, ковры с эффектом звездного неба и другие аксессуары, которые обычно ставят в специальных комнатах отдыха.

Если за 2023 год по закупкам такого спецоборудования было всего 24 позиции, то сейчас уже 77. В основном, по информации Mash, его закупают социальные центры, суды, госорганизации, больницы и поликлиники.

В России не раз озвучивали идею о переходе на четырехдневную рабочую неделю. Внештатный психолог Минздрава по Новгородской области Михаил Хорс отмечал, что с улучшением психологического состояния людей эта мера связана мало.