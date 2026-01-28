В Клину и под Истрой дорожные службы продолжили уборку снега

В Клину и Истринском городском округе дорожные службы вышли в ночную смену, чтобы устранить последствия снегопада. Рабочие расчистят тротуары и региональные дороги, обработают их противогололедными реагентами.

В Клину бригада подрядной организации «Паркового комплекса» уберет пешеходную зону на улице Чайковского и Демьяновском проезде рядом с домом № 3 и государственным мемориальным музеем-заповедником П. И. Чайковского.

Днем рабочие с лопатами и трактором уже расчищали дорожки шириной до двух метров, но снегопад шел без перерыва, поэтому коммунальщики быстро сформировали вторую, ночную смену. За ночь команда расчистит около двух километров дорожек.

Основные силы по уборке города выйдут рано утром. В планах у коммунальщиков «Чистого города» — задействовать около 40 единиц техники, включая самосвалы, мини-погрузчики, МТЗ и комбинированные дорожные машины.