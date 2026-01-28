В Клину и под Истрой дорожные службы продолжили уборку снега
В Клину и Истринском городском округе дорожные службы вышли в ночную смену, чтобы устранить последствия снегопада. Рабочие расчистят тротуары и региональные дороги, обработают их противогололедными реагентами.
В Клину бригада подрядной организации «Паркового комплекса» уберет пешеходную зону на улице Чайковского и Демьяновском проезде рядом с домом № 3 и государственным мемориальным музеем-заповедником П. И. Чайковского.
Днем рабочие с лопатами и трактором уже расчищали дорожки шириной до двух метров, но снегопад шел без перерыва, поэтому коммунальщики быстро сформировали вторую, ночную смену. За ночь команда расчистит около двух километров дорожек.
Основные силы по уборке города выйдут рано утром. В планах у коммунальщиков «Чистого города» — задействовать около 40 единиц техники, включая самосвалы, мини-погрузчики, МТЗ и комбинированные дорожные машины.
Параллельно сотрудники Истринского филиала «Мосавтодора» начали работу в режиме повышенной готовности и продолжили круглосуточную расчистку региональных дорог. Ночная смена начала уборку с трассы «Духанино — Андреевское», которая соединяет ЦКАД и Истру.
Около 23:00 две комбинированные дорожные машины вышли на маршрут с пескосоляной смесью. Одна машина двигалась по осевой и отвалом разбивала снег, вторая смещала его к краю, расчищала обочину и разбрасывала смесь. Руководитель смены контролировал работу через систему мониторинга: приложение фиксировало передвижение техники и помогало отслеживать выполнение заданий.
Дорожные службы запланировали за ночь очистить и обработать участки, которые примыкают к ЦКАД севернее Истры. В 08:00 следующая смена примет эстафету и продолжит зимнюю уборку.
Ранее службы Одинцовского городского округа привели технику в полную готовность и вывели на маршруты комбинированные машины для уборки снега.