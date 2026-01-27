Коммунальщики в Балашихе перешли на усиленный режим работы из-за снегопада

В Балашихе коммунальные службы перешли на усиленный режим работы в связи с ухудшением погодных условий. Техника и сотрудники приступили к расчистке снега уже ночью, чтобы очистить городские улицы к утру.

На дороги выехали 13 комбинированных дорожных машин, 28 единиц техники для прометания дорог, девять машин для обработки противогололедными материалами, 25 самосвалов для вывоза снега и 28 погрузчиков. На улицах трудятся 140 дорожных рабочих.

Глава Балашихи Сергей Юров в телеграм-канале предупреждал, что с 27 по 29 января ожидается сильный снегопад, гололедица и метель.

«Прошу по возможности воздержаться от поездок на личном транспорте, соблюдать скоростной режим и дистанцию на дорогах. Коммунальные службы Балашихи перевели на усиленный режим работы», — написал он.

Ранее в Подмосковье на дежурство вывели около 600 единиц спецтехники, ожидая снегопад.