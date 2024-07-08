Комитет Госдумы поддержал поправки об ответственности за неправильный выгул животных

Комитет по госстроительству и законодательству Госдумы рекомендовал принять в первом чтении проект закона, которым предлагается предусмотреть возможность привлечения к ответственности владельцев домашних животных, не соблюдающих требования к их содержанию и выгулу. Об этом сообщили на сайте нижней палаты парламента.

«Применение мер административной ответственности для недобросовестных владельцев животных может стать эффективной предупредительной мерой и уменьшить количество нарушений закона в этой области», — заявил председатель комитета Павел Крашенинников.

Он рекомендовал принять законопроект в первом чтении, но не исключил, что его следует доработать, в частности повысить штрафы. Первое чтение может состояться в осеннюю сессию.

Проект предусматривает предупреждение и административный штраф до 1500 рублей в случае первого нарушения для физических лиц и до 5000 рублей — для ИП. Наказывать будут, например, за выгул потенциально опасных пород собак без поводка и намордника.

Крашенинников уточнил, что штрафные санкции существуют лишь в отдельных регионах, а проект предлагает вывести их на федеральный уровень.

Ранее в Госдуме предложили отбирать диких животных у плохих хозяев.