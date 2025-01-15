Комитет Госдумы не поддержал отказ от наказания работнику за опоздание в жару

Комитет Госдумы по социальной политике рекомендовал нижней палате парламента отклонить проект группы депутатов, предложивших не применять к работнику дисциплинарное взыскание за опоздание на работу в связи с жаркой погодой. Об этом говорится в обсуждении проекта в базе данных нижней палаты парламента.

В проекте федерального закона указали, что опоздание на работу из-за возникновения тяжелых погодных условий, являющихся обстоятельствами непреодолимой силы, не может служить основанием для применения к работнику дисциплинарных взысканий, установленных трудовым законодательством России.

В пресс-службе партии ЛДПР сообщили РИА «Новости», что считают справедливым отнести к критерию, помимо таких тяжелых погодных условий, как шторм, ливень, сильный гололед и метель, в том числе и жаркую погоду с температурой выше 28,5 градусов.

Парламентарии напомнили, что по действующему законодательству от такой температуры в помещении для сотрудников рабочее время необходимо сократить на один час.

Вице-спикер Госдумы Борис Чернышов предлагал в период сильной жары отпускать сотрудников с работы пораньше. Политик считает, что в России также необходимо ввести сиесту.