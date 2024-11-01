Подмосковье подало более 900 заявок на участие во всероссийском конкурсе «Наставничество»

Подмосковные компании подали более 900 заявок на участие во всероссийском конкурсе «Наставничество». Его организовали Министерство просвещения РФ совместно с АНО «Россия — страна возможностей» и Институтом развития профессионального образования.
Как пояснили в Министерстве сельского хозяйства и продовольствия Московской области, главная цель конкурса — и выявление лучших практик наставничества в различных сферах, в том числе и на производстве, включая агропромышленный комплекс.
Претенденты отправили резюме и видео самопрезентации.
Фестиваль «Наставников» пройдет в декабре на базе мастерской управления «Сенеж» АНО «РСВ», тогда же объявят 100 победителей конкурса.
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