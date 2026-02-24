Комик рассказал о панических атаках после участия в КВН
Популярный в России комик из Казахстана Данияр Джумадилов после участия в КВН столкнулся с паническими атаками и проходил длительное лечение. Об этом он рассказал в разговоре с блогером Кареном Адамяном.
По словам юмориста, после завершения участия в КВН он заметил серьезное ухудшение состояния здоровья.
«После КВН я болел. Психическая болезнь у меня была», — признался Джумадилов.
Комик уточнил, что в тот период его постоянно сопровождал сильный страх: он боялся идти спать, просыпаться, умываться, смотреть в зеркало, в свои собственные глаза. Страшно было от всего, что происходит.
Джумадилов отметил, что сначала не понимал причин происходящего и обращался за советом к близким. Лечение заняло около двух лет. Комик связал это состояние с резкими изменениями и новым этапом в жизни.
