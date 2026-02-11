Ученые обнаружили, что короткие интенсивные физические нагрузки могут лучше справляться с паническим расстройством, чем привычные методы лечения. Об этом сообщил aif.ru со ссылкой на Frontiers in Psychiatry.

В исследовании приняли участие 102 человека с диагностированным паническим расстройством. На протяжении 12 недель они занимались три раза в неделю.

Одна группа выполняла расслабляющие упражнения, которые применяются в когнитивно-поведенческой терапии. Другая группа занималась интервальным бегом с короткими ускорениями. У участников из второй группы проявления паники, тревоги и депрессивных симптомов снижались быстрее и заметнее, а приступы становились реже и переносились легче.