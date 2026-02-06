Комик Нурлан Сабуров покинул Россию. Он вылетел из Внуково в Алма-Ату. Об этом написал телеграм-канал Shot .

Ранее стало известно, что Сабуров, которому запретили въезд в Россию, планирует вылететь в столицу Казахстана в ближайшее время. Об этом сообщило РИА «Новости» со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

До этого комик отказался от бесплатной депортации в Дубай — из-за обязательного условия лететь в наручниках. Он сам купил билет в Казахстан.

Сабурову 30 января ввели запрет на въезд в Россию на 50 лет. Его задержали в аэропорту Внуково в пятницу, 6 февраля, в момент, когда комик вернулся в Москву из Дубая. При прохождении паспортного контроля артиста отвели в отдельное помещение и сообщили о запрете.