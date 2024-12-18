Комедию «Скуф» снимут в России

Каст проекта на данный момент неизвестен. Завершение работы над фильмом запланировано на конец 2025 года, режиссер — Алексей Степанов.

По данным источника, главным героем картины станет Аркадий — обычный среднестатистический мужчина, который живет в тени своих разочарований, прячась за компьютерными играми, телевизором и пивом. Однако все меняется, когда родная дочь не пригласила его на собственную свадьбу.

«Мы видим у картины огромный коммерческий потенциал, это двойной хай-концепт. По главному герою нашли шикарное решение, очень громкий кинодебют. У него многомиллионная аудитория, знаком всем, кто пользуется интернетом», — раскрыл детали Степанов.

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