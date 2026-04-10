Команда «Маслина шоу» рассказала про изнанку фанатских фестивалей

Члены команды «Маслина шоу», включая косплеера Милу Прусакову, поделились деталями организации фанатских фестивалей в интервью Piter.TV . Они описали трудности своего хобби и выразили надежду на улучшение условий для проведения мероприятий.

Косплееры, такие как Мила «Borzota», и стендовики — Николай Бринкен и Александр Меркурьев — активно участвуют в создании атмосферы праздника на различных фестивалях. В рамках своей деятельности они перевоплощаются в персонажей из фильмов, игр, аниме и комиксов.

Команда «Маслина шоу» начала свою работу более 10 лет назад. Мила Прусакова присоединилась к проекту в прошлом году, создавая образы с 2017 года как независимый косплеер. Большинство участников объединения старше 30 лет, и их деятельность сосредоточена в Санкт-Петербурге и Москве.

Организация постройки и хранения стендов требует значительных усилий и навыков. Однако главное для косплееров и стендовиков — это умение импровизировать и справляться с неожиданными ситуациями. Фестивали становятся для них способом творческой реализации и самовыражения.

Несмотря на положительные моменты, косплееры сталкиваются с негативными стереотипами о своем увлечении. Команда подчеркивает, что фестивали — это просто развлекательные мероприятия, не направленные на пропаганду каких-либо ценностей.

Увлечение косплеем может стать тем, чего не хватает людям в повседневной жизни. Оно позволяет находить новых друзей, создавать своими руками то, что дарит смех и улыбки посетителям фестивалей, и реализовывать себя творчески.

Полную версию интервью можно посмотреть на ютуб-канале проекта «ФанаТЫ».