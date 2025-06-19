Команда 360.ru и «Остров Мечты» выпустили набор ароматов к ПМЭФ-2025

Первыми познакомиться с коллекцией смогут участники и гости форума в студии 360.ru, расположенной на территории стенда Московской области. Набор представляет собой не просто запахи, а маленькие истории на языке триумфа, амбиций и ностальгии.

Всего в коллекции пять ароматов. «Улицы Подмосковья» подойдут для любителей свежести, осенней прохлады и земляных ноток. «Не для прессы ©» оценят уверенные и целеустремленные личности, в составе которого содержится амбра и ветивер и ветивер.

Аромат «Инвестиции в ИИ» создан для компьютерных гениев, с ароматом коробки от нового гаджета и нагретого ноутбука. «Цифровая экономика» напомнит звон монет или снятие наличных денег из банкомата. «Русские горки» представляет собой захватывающий аттракцион с ветром свободы, адреналином и яркими эмоциями.

Ранее журналистка Ксения Собчак на ПМЭФ-2025 оценила знаменитые лабубу с лицами российских политических фигур.