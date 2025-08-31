Коллекторам запретили общаться с должниками анонимно

Сенатор Шейкин: с 1 сентября коллекторы не смогут общаться с должниками анонимно

С 1 сентября 2025 года в России начнут действовать новые меры в отношении коллекторов. Они направлены на повышение прозрачности в сфере взыскания долгов, рассказал ТАСС первый замглавы комитета СФ по госстроительству Артем Шейкин.

Теперь каждое электронное сообщение, как отметил парламентарий, в том числе отправленное через СМС или мессенджер, должно содержать имя кредитора или его представителя, а также контактный номер телефона.

По словам Шейкина, таким образом россияне будут сразу понимать, с кем они взаимодействуют и возможные случаи мошенничества будут исключены.

Кроме того, законодатели обновили правила подачи жалоб граждан на коллекторов. Теперь будет действовать четкий регламент, согласно которому рассматриваются такие жалобы через представителя или третье лицо.

По новым правилам, операторы связи обязаны по запросу правоохранителей предоставлять информацию о подтверждении факта, даты и времени звонка или сообщения. Это может стать доказательством в случае споров между гражданином и взыскателем.

Ранее в Госдуме призвали лишить коллекторов возможности получать от банков задолженности граждан с просрочкой более двух месяцев. Такие меры помогут избежать ситуаций, когда коллекторские фирмы выбирают себе наиболее привлекательные долги.