Банкам хотят запретить отдавать коллекторам долги с большой просрочкой

Коллекторов следует лишить возможности получать от банков задолженности граждан с просрочкой более 60 дней. Об этом 360.ru заявил глава комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов.

«Коллекторство вообще должно быть запрещено. Мы неоднократно предпринимали попытки, но пока удается принять лишь отдельные терапевтические решения», — отметил он.

Парламентарий объяснил, что коллекторы заинтересованы в том, чтобы долги были как можно больше. По этой причине они охотно занимаются просроченными задолженностями, где из-за времени значительно увеличивается пеня.

Ради защиты прав граждан Нилов предложил ввести ограничения для банков, чтобы те не продавали коллекторским фирмам долги с просрочкой более двух месяцев.

«Долги больше 60 дней просто не передавать коллекторам, а все, что касается долгов до 60 дней, передавать только с согласия самих граждан. Для того чтобы коллекторы не выбирали себе наиболее привлекательные долги и не терроризировали закредитованное общество», — уточнил Нилов.

Ранее на агрессивные методы взыскания долга пожаловались две жительницы Подмосковья. Судебные приставы провели проверку и выяснили, что микрокредитная организация действительно рассылала должникам СМС с угрозами.