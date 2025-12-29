Коллегия Верховного суда разрешила возбудить дело против экс-судьи Гришина

Высшая квалификационная коллегия судей России разрешила завести дело о нарушении ПДД против судьи Мосгорсуда в отставке Дмитрия Гришина. Об этом сообщило РАПСИ .

Гришин на заседание в понедельник не явился, не прислал представителя и попросил рассмотреть дело в его отсутствие.

«Удовлетворить представление председателя Следственного комитета о даче согласия на возбуждение уголовного дела», — объявил решение коллегии глава ВККС Николай Тимошин.

По версии следствия, в апреле Гришин ехал по федеральной автомобильной дороге М-8 «Холмогоры» на автомобиле Land Rover Freelander II со скоростью 100 километров в час при разрешенной не более 90 километров в час. При обгоне он столкнулся с выполнявшим поворот налево автомобилем Renault RS.

В результате аварии водитель Renault RS и его жена получили многочисленные травмы, Гришин не пострадал.

Ранее в Сергиевом Посаде арестовали полицейского, насмерть сбившего женщину.