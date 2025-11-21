В Сергиевом Посаде арестовали полицейского, насмерть сбившего женщину

В Сергиевом Посаде избрали меру пресечения 26-летнему полицейскому, который на своем автомобиле насмерть сбил женщину на пешеходном переходе. Об этом сообщила пресс-служба СК Подмосковья.

Обвиняемого по ходатайству следователя арестовали на два месяца — до 19 января 2026 года.

По версии правоохранительных органов, 18 ноября мужчина, находившийся в состоянии алкогольного опьянения за рулем машины Toyota, совершил наезд на местную жительницу.

От полученных травм она скончалась на месте. Виновник скрылся с места ДТП.

Ранее стало известно, что обвиняемого в ДТП на Бережковской набережной в Москве заключили под стражу. В суде он заявил, что не осознавал произошедшее.