Количество разводов в России достигло рекордных значений

Соотношение разводов и свадеб в России практически сравнялось, в первой половине года распались восемь из 10 браков. Как сообщило РИА «Новости», на это указала советник генерального директора ВЦИОМ Елена Михайлова.
«Страна вышла на третье место в мире по числу разводов», — сказала она.
По словам Михайловой, для решения этой проблемы в России запустили национальный проект «Семья». Этот формат новый для привычной системы государственного управления, он направлен на развитие социального института.
Ранее психолог Анна Кулешова назвала сохранение брака сложным процессом, который требует включения и полной отдачи со стороны обоих партнеров. По ее словам, люди часто разводятся из-за отсутствия эмоциональной близости. Супруги погружаются в бытовые дела и отдаляются друг от друга.
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