Психолог Кулешова: недостаток искреннего общения ведет к потере эмоциональной связи между супругами

В России продолжает расти статистика разводов. Сохранение брака — сложный процесс, требующий включения и полной отдачи от обоих партнеров. О главных ошибках супружеских отношений рассказала «Газете.Ru» психолог Анна Кулешова.
По словам специалиста, основной причиной отсутствия эмоциональной связи между супругами становится недостаток искреннего общения. Зачастую люди погружаются в рутину и становятся друг другу чужими.
Атмосферу недоверия в семье порождает постоянная критика. Со временем вытесняется романтика и страсть, их так же важно регулярно поддерживать. Нежелание развиваться ведет к накоплению раздражения по отношению к партнеру. Речь идет не только про профессиональную сферу, но и личную, отметила Кулешова.
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