Количество обращений на прямую линию с Путиным превысило 1 миллион

Число обращений россиян на прямую линию с президентом Владимиром Путиным за неделю до начала превысило один миллион. Данные проанализировала нейросеть Сбербанка GigaChat, занимающаяся обработкой запросов.

«Всего обращений 1 001 732», — процитировали данные нейросети в эфире «России 24»..

«Итоги года с Владимиром Путиным» покажут 19 декабря в 12:00 по московскому времени. Прием вопросов для нее начался 4 декабря в 15:00 и продолжится вплоть до завершения эфира. В этом году, как и в прошлом, GigaChat снова будет обрабатывать и расшифровывать запросы.

Уже на второй день после старта приема вопросов для прямой линии россияне отправили более 255 тысяч обращений, 33% запросов приходится на мужчин, 67% — на женщин. Чаще всего люди спрашивают на темы о социальной сфере, экономике и специальной военной операции.