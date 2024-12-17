Количество обращений на прямую линию Путина превысило 1,2 миллиона

Общей число обращений на прямую линию с президентом России Владимиром Путиным превысило 1,2 миллиона. Об этом сообщил телеканал « Россия 1 ».

«Число обращений на данный момент превышает 1 миллион 200 тысяч», — заявили в эфире.

Поступающие обращения к президенту обрабатывает искусственный интеллект.

Руководитель направления развития бизнеса GigaChat Алена Стемпаржевская в эфире Первого канала добавила, что самые популярные темы обращений: вопросы ЖКХ, медицина и социальная поддержка военнослужащих. Также для людей не теряют значимости темы господдержки семей с детьми, деятельности властей, пенсионных выплат и образования.

Совмещенная с пресс-конференцией прямая линия Путина выйдет в эфир в полдень 19 декабря. Оставить свои вопросы можно по телефону 8-800-200-40-40, через социальные сети, СМС, с помощью мобильного приложения или на специальном сайте.