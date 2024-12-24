Количество объявлений о пропаже питомцев возрастает втрое в новогодние праздники

Количество объявлений о пропавших домашних животных значительно увеличивается во время новогодних праздников из-за фейерверков. Об этом сообщил основатель сервиса поиска домашних питомцев Pet911 Андрей Чернышев в беседе с «Москвой 24» .

Так, в обычные дни в среднем появляется около 300 подобных объявлений, во время новогодних салютов это число возрастает до 1000. Как правило, собаки убегают от своих хозяев, пугаясь громких звуков. Они обладают острым слухом, поэтому взрывы петард и грохот салютов вызывают у питомцев инстинктивный страх. Уличный шум и толпа зачастую усиливают чувство тревожности.

Стресс также может быть вызван множеством неизвестных запахов. Собаке сложно контролировать движущиеся объекты и общий хаос, объяснил специалист.