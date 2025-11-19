Колдунья из Самары строит бизнес на сеансах «общения» с духами погибших бойцов СВО

Жительница Самары заявила, что может общаться с духами погибших на СВО

В Самаре ясновидящая проводит платные спиритические сеансы для связи с пропавшими военными. Об этом сообщило издание «Осторожно, новости» .

Татьяна Ж. в 53 года называет себя магом и ясновидящей. Недавно она опубликовала видео «ритуала». Ролик длится около четырех минут. Там она общалась с духом пропавшего военнослужащего. По словам ясновидящей, призрак был «очень контактный мужчина, легко и понятно отвечал на вопросы».

«Такое ощущение, что он вообще не ранен, а задохнулся. Или под завалом. Ранений я не вижу. Он мне показывает, что воздуха не хватило. Ну, это не задушили», — сказала она.

Услуга такого спиритического сеанса стоит 10 тысяч рублей и длится примерно 40 минут. Для связи с пропавшим солдатом родственникам необходимо указать его имя, возраст и прикрепить фотографию. Провести обряд Жмакина готова по видеосвязи. В одном из своих роликов она объяснила, что работает платно, потому что «бесплатно — это бес платит», а колдунов, помогающих даром, никто не ценит.

Экстрасенсорными практиками женщина занимается с 2000-х годов. Она также участвовала в разных шоу на телевидении и даже ведет авторскую рубрику «Магическая кухня» в эфире местного телеканала.

Ранее стало известно, что 43% россиян верят в предсказателей. Еще 23% заявили, что никогда не встречали таких людей лично.