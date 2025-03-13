Опрос KP.RU показал, что 43% россиян верят в предсказателей

В Государственную думу поступил законопроект, направленный на запрет эзотерических услуг. Астрологи, экстрасенсы, маги и гадалки могут попасть в черный список. Почти половина россиян верят в существование людей со сверхъестественными способностями. Об этом говорят итоги опроса KP.RU .

Так, 43% опрошенных уверены, что есть люди, способные видеть прошлое или предсказывать будущее. Еще 23% говорят, что никогда таких не встречали лично. А вот 20% участников опроса не только верят, но и встречались с магами, гадалками и экстрасенсами. Некоторые даже смогли лично убедиться в наличии невероятных способностей у таких людей.

Еще 10% опрошенных заявили, что сами обладают определенными способностями, поэтому поверили в сверхъестественное. Например, вещие сны кажутся им подтверждением этого. Но 44% категорично заявили, что ни в каких гадалок и экстрасенсов не верят. Они считают, что все сверхъестественное — это домыслы наивных людей и уловки шарлатанов.

Участие в исследовании приняли 5,5 тысячи человек.