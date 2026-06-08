Книгу Симоньян о будущем мира раскупили за считаные часы на фестивале в Москве

Ярмарка на Красной площади выдалась особенно жаркой. Все экземпляры книги главреда международной медиагруппы «Россия сегодня» и телеканала RT Маргариты Симоньян «В начале было Слово — в конце будет Цифра» быстро раскупили, сообщило издательство «АСТ Нонфикшн» в своем канале в «Максе» .

«Все представленные экземпляры книги Маргариты Симоньян „В начале было Слово — в конце будет Цифра“ (16+) раскупили за считаные часы», — уточнили в издательстве.

В центре Москвы с 4 по 7 июня прошел XII книжный фестиваль «Красная площадь». Симоньян представила свой роман, выступив на «Главной сцене».

Ранее Симоньян раскрыла главную идею своей книги «В начале было Слово — в конце будет Цифра». Медиаменеджер призналась, что написала ее для того, чтобы люди наконец осознали — все предсказанное в Библии и Откровении Иоанна обязательно будет. Возможно, что мы станем свидетелями апокалипсиса.