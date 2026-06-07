«Все заканчивается хорошо»: Симоньян призвала не бояться конца света

Симоньян заявила, что идею своей книги взяла из библейского Откровения Иоанна

Предсказанные в Библии события из Откровения Иоанна Богослова обязательно сбудутся, и бояться их не надо. Как пояснила в комментарии «Вестям» главный редактор телеканала RT Маргарита Симоньян, в этом заключается главная идея ее книги «В начале было Слово — в конце будет Цифра».

Она пояснила, что написала произведение именно с этой целью, но предложила собственное развитие событий.

«Я ее для того и писала, чтобы люди осознали: <...> то, что предсказано в Библии, — апокалипсис, то, что предсказано в Откровении Иоанна, — это будет. И возможно, мы будем свидетелями этого», — заявила Симоньян.

Главный редактор RT добавила, что самое главное — в библейском пророчестве все заканчивается хорошо.

«Поэтому ничего не бойтесь. Бог есть, а смерти нет», — добавила Симоньян.

Книга Маргариты Симоньян «В начале было Слово — в конце будет Цифра» вошла в список номинантов на премию «Большая книга». Изначально организаторы премии из-за технической ошибки опубликовали неполный список.

Директор премии Татьяна Восковская объяснила, что при переносе из внутренней таблицы на сайт произошел сбой, который привел к тому, что произведение Симоньян туда не включили.