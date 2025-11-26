Книгу «Оно» сняли с продажи после жалоб на пропаганду ЛГБТ

Издательство «АСТ» сняло с продажи роман «Оно» Стивена Кинга после жалоб на изображение нетрадиционных отношений в книге. Об этом в беседе с ТАСС заявила генеральный директор «АСТ» Татьяна Горская.

«Да, целая партия романа была отозвана. Было обращение, и Российский книжный союз провел предварительную экспертизу. На что были жалобы? Несоответствие текущему законодательству», — сказала она.

Собеседница агентства сообщила, что роман «Оно» издается в России уже много лет, но к его детальному изучению никто не обращался. Сейчас «АСТ» проводит свою экспертизу произведения.

«К нашему счастью, сейчас появляется возможность использовать искусственный интеллект для проверки изданных книг. Эти технологии мы начали использовать буквально на днях. Хотя в конечном счете, безусловно, итоги проверки подводит живой человек — эксперт», — обратила внимание Горская.

После экспертизы издательство решит, как маркировать роман Кинга по российским законам. При обнаружении значительных и недопустимых расхождений издательство напрямую свяжется с правообладателем и попросит разрешение на редактирование текста.

Недавно роман убрали с продажи на российских маркетплейсах. В пресс-службе Wildberries и Russ сообщили, что это связано с возможным запретом книги в РФ или нарушением правил площадки. Кроме того, книга исчезла с полок книжных магазинов.

Ранее в России за антироссийскую пропаганду запретили к распространению три книги советского разведчика-перебежчика Владимира Резуна под псевдонимом Виктор Суворов. В произведениях нашли подтверждение негативного образа СССР. В них искажают работу советских госорганов и должностных лиц, отрицают факты, установленные Нюрнбергским трибуналом, отождествляют СССР с нацистской Германией, оскверняют память солдат и унижают честь ветеранов.

* ЛГБТ признано экстремистским движением и запрещено в России.