Книгу Навального «Патриот» включили в перечень экстремистских материалов

Минюст России включил в список экстремистских материалов печатную книгу Алексея Навального* «Патриот»**. Информацию об этом опубликовали на сайте ведомства.

В базе указали, что речь идет о книге** литовского издательства One Book Publishing, выпущенной на русском языке в объеме 398 страниц. Издание** запретили в июне 2025 года согласно решению Ленинградского областного суда.

Ранее стало известно, что депутата Законодательного собрания Ленинградской области от фракции КПРФ Ивана Апостолевского задержали за поддержку Навального*.

В 2017 году парламентарий размещал в соцсетях посвященные ему посты и не удалил их.

*Внесен в перечень террористов и экстремистов.

** Внесена в список экстремистских материалов.