Кнайсль заявила о неслучайности австрийского происхождения Гитлера

«Вы знаете, я всегда защищала австрийское общество от нападок, что мы все фашисты, нацисты. Я всегда противостояла этому. Но когда я увидела, как люди предают меня, как люди осуждают меня, я многое поняла», — сказала она.

По ее мнению, австрийское общество стало более иррациональным в последние годы. Она стала задумываться об истории и национальной идентичности уже в 2020 году. Тогда она и поняла, что австрийское происхождение Гитлера «это не случайность, не совпадение».

До этого Кнайсль рассказала, почему решила переехать на постоянное место жительства в российскую деревню. По ее словам, она нашла свою Россию именно там. Для нее это совершенно другой мир, «маленькая жизнь».