Экс-глава МИД Австрии рассказала о жизни в российской деревне

Экс-глава МИД Австрии Кнайсль заявила, что нашла свою Россию в деревне

Российская деревня — это совершенно другой мир, это маленькая жизнь. Своими впечатлениями руководитель Центра G.O.R.K.I. СПбГУ, экс-глава МИД Австрии Карин Кнайсль поделилась в программе «Русский ковчег» на телеканале «СПАС».

Чиновница назвала несколько причин, которые подтолкнули ее к решению переехать на постоянное место жительства в деревню. По словам Кнайсль, прежде всего переезд в российскую глубинку для нее стал огромным «личным опытом».

«Я нашла свою Россию, которая представляет собой малую часть большого. Это маленькая деревня, маленькая жизнь», — отметила экс-глава МИД Австрии.

Она рассказала, что ездит на местный рынок на своем автомобиле, на котором иногда подвозит жителей деревни. При этом Кнайсль считает, что без машины в сельской местности очень сложно.

По ее мнению, российские деревни «могли бы наполняться жизнью» благодаря профессиям, позволяющим работать дистанционно.

Несколько лет назад экс-министр иностранных дел Австрии поселилась в Рязанской области. Кнайсль считает Россию более свободной, чем страны Европы.