Ключевой ставке предсказали рост до 23% уже в декабре

В ВЭБ.РФ допустили, что Центробанк повысит ключевую ставку до 23% в декабре

Центральный банк России на заседании совета директоров в декабре может поднять ключевую ставку сразу на два процентных пункта, до 23% годовых. Об этом ТАСС заявил главный экономист корпорации Андрей Клепач.

«Я ожидаю, что ставку повысят. Скорее всего, до 23%, но вероятно, что и еще выше», — сказал он.

При этом Клепач не исключил дополнительного повышение ставки уже в начале следующего года.

Совет директоров Банк России 25 октября принял решение повысить ключевую ставку до рекордного уровня 21% годовых. Ближайшее заседание совета директоров регулятора по ключевой ставке намечено на 20 декабря 2024 года.

Председатель Центробанка Эльвира Набиуллина ранее заявила, что снижение ключевой ставки в нынешних условиях может привести только к ослаблению курса рубля и ускорению инфляции. По ее словам, регулятор продолжит вести обоснованную денежно-кредитную политику.