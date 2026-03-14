Клирик развеял суеверие, что незнакомец может «забрать» годы жизни прихожан

В Сети распространились ролики, авторы которых заявляют, что в храме нельзя отвечать на вопрос «сколько времени?», чтобы не сократить годы своей жизни. Клирик Знаменского храма Ханты-Мансийска иерей Тарасий Борозенец в беседе с ugra.aif.ru , развеял это суеверие.

Авторы роликов утверждали, что на такие вопросы нельзя отвечать, если спрашивают незнакомцы или пожилые женщины. Так они якобы смогут у другого человека забрать его годы жизни.

Иерей Тарасий на это заявил, что люди друг другу сообщают не цифры из паспорта, а положение стрелок на часах. Он напомнил, что время — Божие, текущее одинаково для всех людей. Клирик также пояснил, что такая фобия базируется на обычном желании человека контролировать время и страхе смерти.

«Но христианин знает, что наша жизнь в руках Божьих, и ни один любопытный прихожанин не сможет ее укоротить, спросив: „Который час?“. Так что отвечайте смело!» — добавил он.

Иерей посоветовал людям молиться, доверять Богу и сохранять чувство юмора. Нужно бояться оскорбить Бога своим неверием, а не суеверием.

Ранее священник Владислав Береговой развеял миф о запрете церкви забирать еду с поминок.