Клинер Приходько рекомендовала проветрить квартиру и включить музыку для настроя на уборку

Первый день января часто сопровождается желанием просто отдыхать и восстанавливаться после праздников. Однако уборка, которая кажется неизбежной, может превратиться в спокойный и умиротворяющий процесс. Об этом рассказала руководитель отдела качества клинингового сервиса «Домовенок» Екатерина Приходько в беседе с Life.ru .

Она рекомендовала начать с подготовки, уделяя этому 15–30 минут. Так, стоит открыть окно для проветривания, чтобы свежий воздух избавил от запахов. Кроме того, можно создать спокойную атмосферу с помощью музыки или звуков природы.

«Пока забудьте о пылесосе и швабре. Сначала — визуальный порядок. Возьмите пакет и пройдитесь по квартире по простому маршруту: гостиная → кухня → столовая. Соберите туда: пустые бутылки и банки, одноразовую посуду, остатки еды, которые точно отправятся в мусор», — отметила эксперт.

Для уборки конфетти и мишуры Приходько рекомендовала использовать влажную резиновую перчатку или липкий ролик для одежды.