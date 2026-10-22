Клименко связал рекордный рост хакерских атак на российский бизнес с человеческим фактором

По данным «Известий», за третий квартал число фишинговых атак выросло в 2,5 раза. Злоумышленники используют украденные пароли и выдают себя за начальство, чтобы получить доступ к данным.

Клименко подчеркнул, что главная уязвимость — это люди, использующие зараженные смартфоны в рабочих сетях. В зоне риска — все отделы, кроме IT-департамента. По словам эксперта, инициатором проблем часто становится сам руководитель, который игнорирует правила и приходит со своими устройствами. На фоне этого число атак через цепочки поставок в 2025 году выросло на 80%, а сумма выкупа достигла 400 миллионов рублей.