Клименко отметил, что люди морально не готовы к колоссальным изменениям в экономике за счет искусственного интеллекта

Председатель совета Фонда развития цифровой экономики Герман Клименко в эфире радио Sputnik выразил уверенность в том, что искусственный интеллект в будущем сможет достичь уровня генерала.

Эксперт отметил, что если антропоморфный робот будет стоить около 10 тысяч долларов (800 тысяч рублей), это приведет к значительным изменениям в экономике. По его мнению, такие роботы могут заменить гастарбайтеров и солдат, что повлияет на рынок труда и безопасность.

Клименко считает, что подобные изменения могут произойти до 2035 года и даже раньше. Он подчеркнул, что хотя сейчас речь идет о возможностях, а не о практической реализации, вероятность участия роботов в конфликтах с людьми вполне реальна.

Однако, несмотря на техническую возможность перехода на беспилотные автомобили или полный безналичный расчет, Клименко добавил, что общество пока не готово к таким изменениям морально.