Климатолог Киселев рассказал, что в России ежегодно фиксируется свыше 400 аномальных погодных явлений
Ведущий научный сотрудник Главной геофизической обсерватории имени Воейкова Андрей Киселев сообщил RTVI, что на территории России ежегодно происходит более 400 аномальных погодных явлений. По его словам, в конце ХХ века их было от 150 до 200, а за первые 20 лет XXI века количество возросло до 371, а за последние 10 лет — до 408,5.
Основной причиной роста аномалий являются изменения в режиме осадков и усиление ветровых нагрузок. Нынешняя жара в Европе и температуры выше +30 градусов в некоторых российских регионах, включая столичный, вписываются в эту тенденцию.
Киселев объяснил, что волна тепла — это период, когда температура превышает климатическую норму как минимум на 5 градусов и длится не менее 5 дней. Такие явления становятся все более частыми в России. Классическим примером аномалии в российских широтах он назвал 2010 год, когда волна тепла охватила почти всю европейскую часть страны и держалась около двух месяцев.
По словам эксперта, усиление подобных тенденций характерно не только для волн тепла, но и для других видов погодных аномалий. Он сослался на данные страховых агентств, согласно которым в мире за последние 45–50 лет число таких событий увеличилось в три-четыре раза (хотя эта оценка основана не на научной статистике, а на размере ущерба).
Киселев подчеркнул, что аномальные явления фиксировались и до начала активного влияния человека на климат, но их учащение в последнее время связано именно с антропогенным фактором.