Климатолог Киселев рассказал, что в России ежегодно фиксируется свыше 400 аномальных погодных явлений

Ведущий научный сотрудник Главной геофизической обсерватории имени Воейкова Андрей Киселев сообщил RTVI , что на территории России ежегодно происходит более 400 аномальных погодных явлений. По его словам, в конце ХХ века их было от 150 до 200, а за первые 20 лет XXI века количество возросло до 371, а за последние 10 лет — до 408,5.

Основной причиной роста аномалий являются изменения в режиме осадков и усиление ветровых нагрузок. Нынешняя жара в Европе и температуры выше +30 градусов в некоторых российских регионах, включая столичный, вписываются в эту тенденцию.

Киселев объяснил, что волна тепла — это период, когда температура превышает климатическую норму как минимум на 5 градусов и длится не менее 5 дней. Такие явления становятся все более частыми в России. Классическим примером аномалии в российских широтах он назвал 2010 год, когда волна тепла охватила почти всю европейскую часть страны и держалась около двух месяцев.

По словам эксперта, усиление подобных тенденций характерно не только для волн тепла, но и для других видов погодных аномалий. Он сослался на данные страховых агентств, согласно которым в мире за последние 45–50 лет число таких событий увеличилось в три-четыре раза (хотя эта оценка основана не на научной статистике, а на размере ущерба).

Киселев подчеркнул, что аномальные явления фиксировались и до начала активного влияния человека на климат, но их учащение в последнее время связано именно с антропогенным фактором.