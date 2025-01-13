Россиян предупредили о новой схеме телефонного мошенничества

Мошенники стали звонить россиянам от имени представителей администрации школ. Об этом сообщили в пресс-службе департамента образования и науки города Москвы.

Злоумышленники активизировались с наступлением нового года. Они начали применять схему, нацеленную на родителей детей школьного возраста. Попасться на удочку мошенников могут не только москвичи, но и жители других регионов России.

«Вам могут позвонить от лица администрации школы и запросить код из СМС от „Госуслуг“ для продолжения обучения во втором полугодии. Не называйте этот код и не предоставляйте личные данные!» — призвали в департаменте, подчеркнув, что сотрудники образовательных учреждений никогда не запрашивают такую информацию.

Ранее председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко заявила, что бороться с мошенничеством помогут новые законопроекты, разработанные сенаторами. Она подчеркнула, что меры позволят гарантированно защитить россиян от схем преступников.