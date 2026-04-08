Китайцы взорвали лед на Амуре

Китайские специалисты взорвали лед на реке Амур для избежания заторов
На верхнем течении пограничной реки Амур лед начали взрывать, чтобы избежать заторов во время ледохода. Об этом сообщило Хэйлунцзянское телевидение.
Работы по искусственному взламыванию льда с применением детонирующих зарядов провели на уровне Магдагачинского и Шимановского районов Амурской области. По оценке гидрологов, вероятность образования заторов в этих местах очень высока.
Специалисты провели подрывные работы на участках протяженностью до 2700 метров. Всего на уровне районов организовали 16 зон подрыва со 180 точками детонации.
Для обеспечения безопасности в операции задействовали местные службы водного хозяйства, по чрезвычайным ситуациям, пограничной охраны, общественной безопасности.
Ледоход в верхнем течении реки Амур ожидается ближе к концу апреля, а в нижнем и среднем течении пограничной реки — немного раньше.
