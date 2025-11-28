Хабаровский край свяжет морские пути с Китаем и Японией

Губернатор Хабаровского края Дмитрий Демешин анонсировал масштабный проект по интеграции водных путей региона с тихоокеанскими государствами. Новая логистическая схема предусматривает соединение реки Амур с портовыми инфраструктурами Приморья и северной части Тихого океана, сообщил сайт transsibinfo.com .

Уже начато строительство современных транспортно-логистических комплексов вдоль рек и модернизация действующих портов в крупных хабаровских городах. Эти преобразования позволят наладить стабильные поставки товаров из Китая и Японии, ускорить транзит и усилить экономическое сотрудничество со странами Азиатско-Тихоокеанского региона.

Проект призван стать катализатором роста экономики Хабаровского края и всего Дальнего Востока, привлечет инвестиции и создаст новую инфраструктуру, способствующую эффективному распределению грузов и укреплению внешнеэкономических связей России.