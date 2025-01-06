Китайские мандарины заменили марокканские в России

В 2024 году китайские мандарины заменили марокканские на российском рынке. Однако главным источником цитрусовых осталась Турция, следует из подсчетов РИА «Новости» по открытым данным «Руспродсоюза».

Всего по итогам 2024 года в Россию поставили свыше 320 тонн мандаринов. Больше всего импортировали из Турции — 126 тысяч тонн. Из ЮАР ввезли 58 тысяч тонн, из Египта — 52 тысячи, из Китая — 37 тысяч тонн. Пятерку замкнула Абхазия, объем поставок из которой составил около 27 тысяч тонн.

В десятку крупнейших поставщиков мандаринов вошли Марокко, Аргентина, Пакистан и Израиль. В абсолютном выражении сильнее всего упал импорт из Турции и Марокко. Приток закупок в КНР компенсировал сокращение импорта марокканских мандаринов, сообщил RT.

Жители Москвы собрали свыше 1,5 тонны цитрусовых в рамках благотворительной акции «Подвешенный мандарин». Фрукты передали нуждающимся, сообщил сайт kp.ru.

Врач-терапевт Яна Шмелева предупредила об опасности злоупотребления мандаринами. По ее словам, фрукт способен вызвать аллергию, его также не следует есть людям с болезнями пищеварительной системы.