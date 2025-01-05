Подмосковный врач Шмелева: есть более 6 мандаринов в сутки опасно

Мандарин стал главным фруктом новогодних праздников, олицетворяя атмосферу торжества. Однако врач-терапевт Видновской клинической больницы Яна Шмелева предупредила о возможных рисках, связанных с чрезмерным употреблением этих цитрусовых.

Она отметила, что даже самый полезный продукт может проявить свои недостатки при злоупотреблении. Мандарины содержат достаточно много глюкозы, что может активизировать выработку инсулина. При слишком большом количестве съеденных фруктов за один раз инсулин может нарушить процесс расщепления жира, что приводит к набору веса.

Шмелева подчеркнула, что мандарин — один из наиболее богатых витаминами и полезными веществами фруктов. В его состав входят витамины C, B1, B2, бета-каротин, клетчатка и антиоксиданты, что способствует лучшему сохранению активности витамина C.

Специалист также отметила, что мандарины относятся к цитрусовым фруктам, которые могут вызывать аллергию при переедании. Кислые плоды не рекомендуются людям с заболеваниями пищеварительной системы, такими как гастрит, колит, язвенная болезнь, а также тем, кто сталкивается с проблемами поджелудочной железы и желчного пузыря.

«Также педиатры не советуют давать мандарины детям до года. Норма мандаринов для взрослого человека — 5-6 штук в день. Желательно распределять эту норму и съедать порционно в течение дня, а не за один раз», — указала врач.