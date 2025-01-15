Китайская компания может выкупить задолжавшую работникам шахту «Инская»

Китайская компания планирует выкупить ООО «Шахта „Инская“». Слова представителя организации Татьяны Силенко на заседании о банкротстве шахты в Арбитражном суде Новосибирской области привел «Интерфакс» .

«Перед Новым годом они приезжали, запросили все документы и сказали, что в конце января дадут нам окончательный ответ, как мы будем выходить на сделку», — уточнила она.

Силенко подчеркнула, что вопрос окончательно решат в марте.

Представитель ФНС Гульнара Шалыгина напомнила, что предприятию в связи с трудным финансовым положением ранее предоставили отсрочки и рассрочки по уплате налогов до 2027 года.

Требования к ООО «Шахта „Инская“» увеличат и кратно превысят 230 миллионов рублей, включенные в заявление о банкротстве от ноября прошлого года.

Гендиректор «Инской» Денис Немыкин в октябре 2025 года заявил, что четыре компании из Китая готовы профинансировать предприятие на сумму 2,4 миллиарда рублей, чтобы погасить долги по зарплате, пополнить оборотные средства и провести горные выработки.

Он добавил, что шахта занимается добычей премиального низкозольного угля марки Д. Такое качество могут предоставить всего несколько российских предприятий.

В период с ноября 2023 по июль прошлого года работникам «Инской» задолжали зарплаты на сумму более 65 миллионов рублей. По данному факту возбудили уголовное дело. Также, согласно версии следствия, в течение года генеральный директор шахты поставлял уголь по цене ниже рыночной и нанес предприятию ущерб в размере более 54 миллионов рублей.

Руководители ООО «Шахта „Инская“» в Кемеровской области ранее пообещали закрыть задолженность по зарплате перед сотрудниками.