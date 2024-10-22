Шахтерам в Кузбассе пообещали закрыть долги по зарплате

Руководители ООО «Шахта „Инская“» в Кемеровской области пообещали закрыть задолженность по заработной плате перед сотрудниками до 28 октября. Об этом 360.ru сообщил один из работников объекта.

«До 28 октября пообещали выплатить всю сумму. Дали гарантийное письмо», — сказал мужчина.

Ранее стало известно, что шахтеры угольного предприятия не получали зарплату на протяжении нескольких месяцев, всего без денег остались свыше 380 работников. После этого группа из 12 человек решила привлечь внимание к проблеме и объявила голодовку.

Следственный комитет завел уголовное дело. Общая сумма задолженности перед шахтерами уже превысила 46 миллионов рублей. В беседе с 360.ru один из них предположил, что причиной задержек выплат стало нерациональное распределение средств. Кроме того, зарплаты задерживали и в 2023 году, но руководство предприятия их в итоге закрыло задолженности.