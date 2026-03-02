Врачи роддома в Дубне помогли женщине стать мамой в 11-й раз

В роддоме Дубны 39-летняя женщина родила двойню и стала мамой в одиннадцатый раз. В семье, где уже растут девять детей, появились мальчик и девочка — их назвали Ян и Кира.

Мальчик родился весом 3240 граммов при росте 51 сантиметр, а девочка — 2400 граммов и 47 сантиметров.

«Для пациентки это седьмые роды в стенах нашего роддома. В хорошо знакомом для нее месте команда опытных и высококвалифицированных специалистов акушерского отделения вновь бережно поддержала женщину в самый важный период жизни, обеспечив безопасность, спокойствие и уверенность на протяжении всего процесса родов. Как и все предыдущие, роды были естественные», — рассказала заведующая Дубненским роддомом Ирина Косабуцкая.

Они прошли без осложнений.

Сейчас мама с новорожденными уже вернулась домой и восстанавливается. После отдыха она собирается продолжить обучение на фельдшера.

