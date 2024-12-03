Кишлаки не организовывать. Глава СПЧ жестко высказался о мигрантах

Глава Совета по правам человека Валерий Фадеев заявил о необходимости ужесточить выдачу российского гражданства мигрантам. Его слова привел РБК .

«Россия должна быть открытой, однако правила приема мигрантов и выдачи им паспортов нашей страны должны быть очень жесткими», — сказал Фадеев.

Глава СПЧ отметил, что выдача гражданства России миллионам иностранцев привела к тому, что в школах многие дети не могут говорить по-русски. Он объяснил, что их родители не всегда владеют языком. Фадеев предположил, что такие люди никогда не смогут социализироваться.

«Нам нужны люди, которые могут не организовывать кишлаки внутри городов, а жить вместе снами», — добавил Фадеев.

Ранее заместитель председателя Совбеза России Дмитрий Медведев анонсировал серьезное ужесточение контроля въезда мигрантов и их дальнейшее перемещение по территории страны.