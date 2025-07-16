KP.RU: более 50% россиян заявили, что не покупают готовую еду в магазинах

Роскачество планирует разработать национальный стандарт для готового питания в магазинах. Как много россиян покупают такие продукты, выяснил сайт KP.RU .

По данным аналитиков, 44% жителей РФ приобретают готовые блюда в супермаркетах. Это позволяет им сэкономить время и разнообразить рацион. Некоторые берут эту пищу каждый день, другие — довольно редко.

Еще 55% респондентов заявили, что никогда не покупали готовую еду в магазинах. Одни считают ее дорогой, другие предпочитают домашнюю пищу. Участниками исследовали стали 3,5 тысячи человек.