Киров признали родиной Ивана-царевича
Роспатент присвоил городу Кирову статус родины Ивана-царевича
Город Киров официально получил статус родины Ивана-царевича. Соответствующий знак зарегистрировали в Роспатенте, сообщила пресс-служба регионального правительства.
«Федеральная служба по интеллектуальной собственности присвоила столице Кировской области новый знак: „Киров — родина Ивана-царевича“», — указали кировские власти.
Также в Роспатенте зарегистрировали знак «3D Вятское царство» (Вятка — прежнее название города Кирова).
В правительстве отметили, что Вятский край гордится своими уроженцами, среди них всемирно известные художники братья Васнецовы. Картина Виктора Васнецова «Иван-царевич на Сером волке» является узнаваемым символом главного героя русских народных сказок.
Теперь предприниматели могут использовать оба зарегистрированных знака для продвижения своей продукции на основании соглашения с дирекцией по организации мероприятий и Центром развития туризма Кировской области.
Роспатент ранее отказал певцу Шаману (Ярославу Дронову) в регистрации товарного знака «Я русский» на алкоголь. Причиной отказа стали опасения оскорбить чувство достоинства россиян.