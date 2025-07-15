Киров признали родиной Ивана-царевича

«Федеральная служба по интеллектуальной собственности присвоила столице Кировской области новый знак: „Киров — родина Ивана-царевича“», — указали кировские власти.

Также в Роспатенте зарегистрировали знак «3D Вятское царство» (Вятка — прежнее название города Кирова).

В правительстве отметили, что Вятский край гордится своими уроженцами, среди них всемирно известные художники братья Васнецовы. Картина Виктора Васнецова «Иван-царевич на Сером волке» является узнаваемым символом главного героя русских народных сказок.

Теперь предприниматели могут использовать оба зарегистрированных знака для продвижения своей продукции на основании соглашения с дирекцией по организации мероприятий и Центром развития туризма Кировской области.

Роспатент ранее отказал певцу Шаману (Ярославу Дронову) в регистрации товарного знака «Я русский» на алкоголь. Причиной отказа стали опасения оскорбить чувство достоинства россиян.