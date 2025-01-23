Кипрских владельцев Альфа-банка лишили корпоративных прав

Суд подлил срок приостановления корпоративных прав кипрской компании ABH Financial Ltd, владеющей Альфа-банком. Об этом со ссылкой на картотеку дел сообщило РИА «Новости ».

Дело рассматривали в Арбитражном суде Московской области. Крупнейший в России частный банк обратился в суд с иском о продлении срока приостановления корпоративных прав зарегистрированного на Кипре владельца Альфа-банка.

«Удовлетворить заявление», — огласил решение судья.

В апреле 2024 года кабмин включил «АБ Холдинг» и ООО «ЮНС-Холдинг» в список экономических значимых организаций. С учетом этого Минфин России обратилось в суд с заявлением, в котором попросило приостановить корпоративные права кипрских компаний ABH Financial Ltd и Alfastrakhovanie Holdings Limited в отношении структур, контролирующих Альфа-банк и «АльфаСтрахование».

Ранее президент Владимир Путин поручил организовать «переезд» в регионы России компаний, зарегистрированных на территории недружественных стран.