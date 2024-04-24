Кипрских владельцев Альфа-банка решили лишить прав | 360°

Общество 24 апреля 2024, 17:08 Кипрских владельцев Альфа-банка решили лишить прав Минфин решил через суд приостановить права кипрского владельца Альфа-банка РИА «Новости»

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Министерство финансов России обратилось в Арбитражный суд Подмосковья с заявлением, в котором попросило приостановить корпоративные права кипрских компаний ABH Financial Ltd и Alfastrakhovanie Holdings Limited в отношении структур, контролирующих Альфа-банк и «АльфаСтрахование». Об этом написало агентство «Прайм».

В ведомстве уточнили, что владельцы «АБ Холдинг» и ООО «ЮНС-Холдинг» из-за западных санкций совершают действия, которые негативно отражаются на работе банка и страховщика.

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С начала апреля кабмин включил «АБ Холдинг» и ООО «ЮНС-Холдинг» в список экономических значимых организаций. С учетом этого Минфин получил право обращаться в суд с требованием приостановить для зарубежных компаний корпоративные права в отношении компаний, включенных в перечень.

Альфа-банк подпал под западные санкции в числе прочих российских кредитно-финаносвых организаций. В декабре в приложении банка произошел массовый сбой. С проблемой доступа к своим счетам через приложение столкнулись жители разных городов страны.