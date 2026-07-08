«КИОН Строки»: интерес россиян к литературе о личных отношениях вырос на 56% с начала года

С начала 2026 года интерес россиян к литературе о личных отношениях вырос на 56%. Среди читателей этой категории — чуть более половины мужчины (50,6%), остальные — женщины (49,4%). Об этом сообщило ИА НСН со ссылкой на исследование книжного сервиса «КИОН Строки».

Среди мужчин наиболее активно интересуются книгами о взаимоотношениях представители возрастной группы 25-34 лет (21,8%), а среди женщин — 55-64 лет (22,6%).

Самой популярной книгой в этой категории стала «Кризисы личных отношений: Как распознать и преодолеть». Второе место заняла книга «Счастливый союз: Семь навыков высокоэффективных пар». Тройку лидеров замкнула книга «Внутренние семейные системы. Принципы и методы».

Также в пятерку наиболее популярных книг вошли «Гармония в семье. Как обрести силу и любовь» и «Почему мы ссоримся с любимыми и как построить здоровые отношения». Это показывает, что россиян сегодня особенно интересуют практические аспекты отношений: как пережить кризис, перестать ссориться, научиться слышать партнера.

Ранее психолог и бизнес-ментор Наталия Романова в комментарии для НСН отметила, что достичь мифического work-life balance невозможно, но можно на каждом этапе жизни находить баланс, объясняя себе, почему сейчас важно сконцентрироваться на работе или, наоборот, на семье.