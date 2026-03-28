Кинологи предупредили об опасности укусов неядовитых змей для собак

Для собак даже укус змей неядовитых видов может нести серьезную опасность. Об этом ТАСС сообщили в Российской кинологической федерации.

«Даже если змея не ядовита, она может быть переносчиком самых разных инфекций, как и дикие животные», — пояснили в организации.

Собачникам напомнили, что рептилии активизируются в средней полосе в конце апреля — начале мая. Основные риски возникают при прогулках в полях, лесах и густых зарослях.

Если питомца укусила змея, необходимо в срочном порядке отвезти его в ветеринарную клинику. По дороге можно промыть рану проточной водой и следить за тем, чтобы собака как можно меньше двигалась.

Ранее кинологи также предупредили об опасности насекомых для питомцев в весенний период. Главную угрозу представляют собой клещи.